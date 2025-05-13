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        Kozan'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:52
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        Kozan'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Belediye bahçesindeki etkinlikte, engelliler müzik ve oyunlar eşliğinde düzenlenen aktivitelere katıldı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, burada yaptığı konuşmada, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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