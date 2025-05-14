Adana'da evinde diş protezi üreten şüpheli gözaltına alındı

Şüpheli hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adreste, 179 tıbbi cihaz ve alet ile sipariş notları ele geçirdi.

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