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        Adana'da 2 milyon 663 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da 2 milyon 663 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:42
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        Adana'da 2 milyon 663 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        Adana'da 2 milyon 663 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 183 bini tütünle doldurulmuş 2 milyon 663 bin makaron, 5 bin 320 paket sigara, 100 kilogram tütün, 4 sigara sarma makinesi, bir ruhsatsız tabanca ve 160 mermi ele geçirildi.

        Ekipler, ev sahibi K.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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