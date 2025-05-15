Adana'da evlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Z.A'nın Toros Mahallesi'ndeki evinden 24 Ocak'ta bir miktar ziynet eşyası çalındı.

Olaydan yaklaşık bir ay sonra Yeşiltepe Mahallesi'nde Z.Y'ye ait ikametten 80 gram altın, Hürriyet Mahallesi'nde de G.A'nın evinden 13 cumhuriyet, 2 yarım ve 1 çeyrek altın, 2 yüzük, bileklik ile kolye çalındı.

Binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliden 2'sinin Başak Ç. ve Arzu K. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Zanlıların hırsızlık amacıyla binalara girip çıkmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.