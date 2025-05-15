Adana'da Gençlik Haftası kapsamında fener alayı düzenlendi

Adana'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Parkı'nda toplandı.

Katılımcılar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde İstasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençliğin hayatın en dinamik ve üretken dönemi olduğunu söyledi.

Bu dönemde edinilen bilgi ve becerilerle kurulan hayallerin geleceği şekillendireceğini belirten Loğoğlu, gençlerin en iyi şekilde yetişmesi ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen müzik yarışmalarında dereceye giren öğrenciler konser verdi.

Öte yandan, kutlamalar kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği de düzenlendi.