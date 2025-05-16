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        Adana'dan Suriye'ye 3 tır hijyen malzemesi gönderildi

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Kızılay aracılığıyla Suriye'ye 3 tır hijyen malzemesi gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:37
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        Adana'dan Suriye'ye 3 tır hijyen malzemesi gönderildi
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        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Kızılay aracılığıyla Suriye'ye 3 tır hijyen malzemesi gönderildi.

        Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan hijyen malzemeleri Türk Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü'nde tırlara yüklendi.

        Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için harekete geçtiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki desteğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da nerede zor durumda olan insan varsa belediye olarak yanlarında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Daha sonra tırlar, Türk Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Suriye'ye uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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