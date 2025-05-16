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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığa "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:03 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:03
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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığa "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.T. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Y.T'nin banka hesabına, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma yürütülen R.A. tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre 4 ayrı işlemde toplamda 10 bin 655 lira para gönderdiğinin tespit edildiğini ve bu paranın Y.T. tarafından çekilerek örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığını belirtti.

        Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişi ile görüşme kaydı da tespit edilen Y.T'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte finans temin etmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırdığın sanık Y.T'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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