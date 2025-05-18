TMO Genel Müdürü Güldal'dan Adana Ticaret Borsasına ziyaret

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Adana Ticaret Borsasına (ATB) ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem'in eşlik ettiği Güldal, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis Başkanı Osman Bağış'la görüştü.

Güldal, ziyarette, Çukurova'nın birçok üründe ilk hasadın gerçekleştirildiği bölge olduğunu ifade ederek, "Bu yıl birçok tarımsal üründe rekolte kayıpları olduğunu görüyor ve değerlendirmeler yapıyoruz. Her yıl hasat öncesi olduğu gibi şu anda da fiyatlandırmayla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Üretici beklentilerinin karşılık bulacağına inandıklarını dile getiren Güldal, hasat dönemi öncesinde ciddi finans gücüne sahip olduklarını anlattı.

Güldal, modern ve sağlıklı depolamanın en güvenilir adresinin lisanslı depolar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"TMO fiziki, depolama, personel ve finansal açıdan hazır durumdadır. Lisanslı depoculukta suistimallere asla izin vermeyeceğiz. Sistem çok iyi işliyor, bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Karşılaşacağınız her türlü sorunun çözümü için bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizler üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak için varız."