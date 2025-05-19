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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Zeytinyağı üreticisi genç çiftçinin amacı ürünlerini tüketiciye aracısız olarak ulaştırmak

        MUSTAFA ÇALKAYA/KORAY KILIÇ - Adana'da tarla ve bahçe ürünleri üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihan Işık, ürettiği zeytinyağını yurt içindeki ve dışındaki tüketiciye aracısız ulaştırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:11
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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Zeytinyağı üreticisi genç çiftçinin amacı ürünlerini tüketiciye aracısız olarak ulaştırmak
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        MUSTAFA ÇALKAYA/KORAY KILIÇ - Adana'da tarla ve bahçe ürünleri üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihan Işık, ürettiği zeytinyağını yurt içindeki ve dışındaki tüketiciye aracısız ulaştırmak istiyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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