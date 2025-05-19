YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Zeytinyağı üreticisi genç çiftçinin amacı ürünlerini tüketiciye aracısız olarak ulaştırmak

MUSTAFA ÇALKAYA/KORAY KILIÇ - Adana'da tarla ve bahçe ürünleri üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihan Işık, ürettiği zeytinyağını yurt içindeki ve dışındaki tüketiciye aracısız ulaştırmak istiyor.

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