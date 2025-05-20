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        Adana'da bir kadın, eski eşini tabancayla bacağından yaraladı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tabancayla bacağından yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 23:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 23:54
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        Adana'da bir kadın, eski eşini tabancayla bacağından yaraladı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tabancayla bacağından yaraladı.

        Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın, yaklaşık 4 ay önce boşandığı E.N. ile tartıştı.

        Yanındaki kız arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı kadın, daha sonra yanında bulunan tabancayla E.N'ye ateş etti.

        Bacağından yaralanan E.N, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan E.N'nin bacağından vurulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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