Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'da 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'ndeki bir züccaciye dükkanından 5 bin lira, 6 Mayıs'ta da Kocavezir Mahallesi'nde bir iş yerinden kredi kartları, değerli tespihler ve antika paralar ile bir çay ocağından cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Erkan D. olduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının, züccaciye dükkanında çekmeceden para çalması ve bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.