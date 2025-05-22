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        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa 5 yıl 8 ay 22 gün hapis

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:01
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        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa 5 yıl 8 ay 22 gün hapis
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre sanık M.Ç'nin banka hesabına, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.O. tarafından 2 bin lira gönderildiğinin tespit edildiğini ve bu paranın M.Ç. tarafından çekilerek örgüt üyelerine ulaştırıldığını belirtti.

        Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle görüşme kaydı tespit edilen M.Ç'nin, paylaştığı videolarla da terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğunu ifade ederek, sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte finans temin etmedim. Örgüt lehine sosyal medya paylaşımı yapmadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık M.Ç'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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