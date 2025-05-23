Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.P, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 1 Temmuz 2024'te Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 8,19 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydı olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.P'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık A.P, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

        Benzer Haberler

        Varda Köprüsü'nden geçen Erciyes Ekspresi'nde "yeşil rota" ile eşsiz yolcul...
        Varda Köprüsü'nden geçen Erciyes Ekspresi'nde "yeşil rota" ile eşsiz yolcul...
        Ölü bulunan Mehtap bebeğin anne ve babasına 25'er yıl hapis cezası
        Ölü bulunan Mehtap bebeğin anne ve babasına 25'er yıl hapis cezası
        Otomobilin çarpmasıyla sakat kaldı; kaçan sürücü bulunamadı
        Otomobilin çarpmasıyla sakat kaldı; kaçan sürücü bulunamadı
        Adana'da evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası
        Adana'da evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası
        Adana'da bir evde kalaşnikof ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi
        Adana'da bir evde kalaşnikof ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi
        Hülya Koçyiğit, bahar şenliğinde öğrenciler ve huzurevi sakinleriyle, rol a...
        Hülya Koçyiğit, bahar şenliğinde öğrenciler ve huzurevi sakinleriyle, rol a...