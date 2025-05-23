Adana'da hükümlülere, denetimli serbestlik kapsamında seminer düzenlendi

Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflenen seminerin, 5 farklı ceza infaz kurumunda süreceği ve her ay düzenli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Adana Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci, seminerde denetimli serbestlik sisteminin işleyişi, hükümlülerin hak ve yükümlülükleri ile toplumsal yaşama uyum süreçleri hakkında bilgi verildi.

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