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        Adana'da hükümlülere, denetimli serbestlik kapsamında seminer düzenlendi

        Adalet Bakanlığı'nın denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında, salıverilmesine 2 aydan az süre kalan hükümlülerin topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme seminerleri başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:28
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        Adana'da hükümlülere, denetimli serbestlik kapsamında seminer düzenlendi
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        Adalet Bakanlığı'nın denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında, salıverilmesine 2 aydan az süre kalan hükümlülerin topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme seminerleri başlatıldı.

        Adana 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adana 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Adana Suluca Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen seminere, yaklaşık 200 hükümlü katıldı.

        Adana Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci, seminerde denetimli serbestlik sisteminin işleyişi, hükümlülerin hak ve yükümlülükleri ile toplumsal yaşama uyum süreçleri hakkında bilgi verildi.

        Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflenen seminerin, 5 farklı ceza infaz kurumunda süreceği ve her ay düzenli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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