Aladağ'da ortaokulda su verimliliği semineri düzenlendi
Adana'nın Aladağ ilçesinde su verimliliği kapsamında seminer düzenlendi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde su verimliliği kapsamında seminer düzenlendi.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, küresel iklim değişikliği konusunda öğrencileri bilgi verildi.
Fen Bilimleri öğretmeni Eyüp Doğan'ın su seferberliği konusunda bilgiler verdiği seminere, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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