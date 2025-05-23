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        Aladağ'da ortaokulda su verimliliği semineri düzenlendi

        Adana'nın Aladağ ilçesinde su verimliliği kapsamında seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:53
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        Aladağ'da ortaokulda su verimliliği semineri düzenlendi
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde su verimliliği kapsamında seminer düzenlendi.

        Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, küresel iklim değişikliği konusunda öğrencileri bilgi verildi.

        Fen Bilimleri öğretmeni Eyüp Doğan'ın su seferberliği konusunda bilgiler verdiği seminere, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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