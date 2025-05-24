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        Adana'da sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 03:50 Güncelleme: 24.05.2025 - 04:26
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        Adana'da sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Zeynepli Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Kader S. (7) suda çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan S. de kurtarmak için suya atladı.

        Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail S, suya atlayarak çocukları çıkardı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kardeşi Kader'i hastaneye kaldırdı.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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