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        Sezaryen sırasında omuriliğinde saçma olduğu tespit edilen kedi ameliyatla hayata tutundu

        SUNA ŞAHİN - Adana'da sezaryen sırasında omuriliğinde saçma olduğu tespit edilen kedi, ameliyatla yeniden hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:07
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        Sezaryen sırasında omuriliğinde saçma olduğu tespit edilen kedi ameliyatla hayata tutundu
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        SUNA ŞAHİN - Adana'da sezaryen sırasında omuriliğinde saçma olduğu tespit edilen kedi, ameliyatla yeniden hayata tutundu.

        Hayvansever Sude Arslan, kendisine getirilen ve hamile olan sahipsiz bir kedinin yürüyemediğini fark etti.

        Kedinin hamileliği dolayısıyla yürüyemediğini düşünen Arslan, doğuma kadar hayvanın bakımını yaptı.

        Arslan, sancı çekmesine rağmen doğum yapamayan kediyi veterinere götürdü.

        Veterinerde sezaryene alınan kedinin yavrularının öldüğü, omuriliğinde de saçma bulunduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine Arslan, bir süre altını bezleyerek baktığı kediyi omuriliğindeki saçmayı çıkarması için veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'a getirdi.

        Sayar'ın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından kedinin omuriliğindeki saçma çıkarıldı.

        Hayata tutunan sahipsiz kedi, ameliyat yaralarının iyileşmesinin ardından yürüyebilmesi için fizik tedaviye alınacak.

        Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, AA muhabirine, kedinin omuriliğindeki saçmayı uzun süren operasyonun ardından almayı başardıklarını söyledi.

        Kedinin çok güçlü bir bünyesinin bulunduğunu anlatan Sayar, şöyle konuştu:

        "Tek umudumuz bundan sonra yürümesi. Şu anda his var ama fizik tedaviyle de yürütmeye çalışacağız. Kedimiz ameliyatta gayet iyi dayandı zaten yüksek bir teknolojiyle yapılan bir ameliyattı. Daha tam kendinde değil ama iştahla mamasını yedi. Genel anlamda iyileşeceği kanaatindeyim."

        Sayar, sahipsiz hayvanlara karşı herkesin daha duyarlı olmasını istedi.

        Hayvansever Sude Arslan da gerçekleştirilen başarılı operasyonla kedinin daha sağlıklı göründüğünü, yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını belirtti.

        Kedinin şu anda veteriner kontrolünde tedavisinin sürdüğünü anlatan Arslan, iyileşmesinin ardından isteyen olursa hayvanı sahiplendirebileceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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