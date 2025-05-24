Sezaryen sırasında omuriliğinde saçma olduğu tespit edilen kedi ameliyatla hayata tutundu

SUNA ŞAHİN - Adana'da sezaryen sırasında omuriliğinde saçma olduğu tespit edilen kedi, ameliyatla yeniden hayata tutundu.

Hayvansever Sude Arslan, kendisine getirilen ve hamile olan sahipsiz bir kedinin yürüyemediğini fark etti.

Kedinin hamileliği dolayısıyla yürüyemediğini düşünen Arslan, doğuma kadar hayvanın bakımını yaptı.

Arslan, sancı çekmesine rağmen doğum yapamayan kediyi veterinere götürdü.

Veterinerde sezaryene alınan kedinin yavrularının öldüğü, omuriliğinde de saçma bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Arslan, bir süre altını bezleyerek baktığı kediyi omuriliğindeki saçmayı çıkarması için veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'a getirdi.

Sayar'ın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından kedinin omuriliğindeki saçma çıkarıldı.

Hayata tutunan sahipsiz kedi, ameliyat yaralarının iyileşmesinin ardından yürüyebilmesi için fizik tedaviye alınacak.

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, AA muhabirine, kedinin omuriliğindeki saçmayı uzun süren operasyonun ardından almayı başardıklarını söyledi.