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        Adana'da sulama kanalına yuvarlanan cipteki 2 kişi kurtarıldı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına yuvarlanan cipteki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:54
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        Adana'da sulama kanalına yuvarlanan cipteki 2 kişi kurtarıldı
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına yuvarlanan cipteki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Sarıhamzalı Mahallesi'nde sulama kanalına yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Akıntı nedeniyle suda sürüklenen araçtaki 2 kişi çevredekilerden yardım istedi.

        Kanala giren vatandaşların ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.

        Kurtarma çalışması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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