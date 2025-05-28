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        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanmasına devam edildi

        Adana'da Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz müteahhit 2 kardeşin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:23 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:23
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        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanmasına devam edildi
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        Adana'da Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz müteahhit 2 kardeşin yargılanmasına devam edildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mahmut A, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Murat A. ise duruşmaya gelmedi.

        Mahmut A, savunmasında, binanın yapımında sorumluluğunun olmadığını iddia ederek, "Önceki celse verdiğim beyanlarımı tekrar ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Binanın inşasıyla ilgili bir sorumluluğum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

        Mahkeme heyeti de sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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