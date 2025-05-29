Adana'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
C.İ. idaresindeki 68 BT 315 plakalı otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde, H.İ'nin kullandığı 68 AFS 902 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada araçlardaki sürücüler ile A.İ. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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