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        Kozanlı öğrenciler ragbide Türkiye şampiyonu oldu

        Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 Haziran Ortaokulu öğrencileri ragbide Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:19
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        Kozanlı öğrenciler ragbide Türkiye şampiyonu oldu
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        Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 Haziran Ortaokulu öğrencileri ragbide Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

        2 Haziran Ortaokulu Küçük Kızlar Ragbi Takımı, 23-28 Mayıs'ta Çorum’da düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonasına katıldı.

        Şampiyonada birincilik elde eden öğrenciler, ilçe girişinde meşale ve bayraklarla karşılandı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, öğrencileri tebrik etti.

        Karşılama törenine, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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