Kozanlı öğrenciler ragbide Türkiye şampiyonu oldu

Karşılama törenine, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, öğrencileri tebrik etti.

Şampiyonada birincilik elde eden öğrenciler, ilçe girişinde meşale ve bayraklarla karşılandı.

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