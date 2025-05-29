Kozanlı öğrenciler ragbide Türkiye şampiyonu oldu
Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 Haziran Ortaokulu öğrencileri ragbide Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
Adana'nın Kozan ilçesindeki 2 Haziran Ortaokulu öğrencileri ragbide Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
2 Haziran Ortaokulu Küçük Kızlar Ragbi Takımı, 23-28 Mayıs'ta Çorum’da düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonasına katıldı.
Şampiyonada birincilik elde eden öğrenciler, ilçe girişinde meşale ve bayraklarla karşılandı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, öğrencileri tebrik etti.
Karşılama törenine, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.
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