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        Karaisalı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlandı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:23
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        Karaisalı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlandı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Karaisalı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibi sahne aldı.

        Usta öğreticilerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu, çocuklar çeşitli gösteriler yaptı.

        Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Ali Çelik, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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