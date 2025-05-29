Karaisalı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlandı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karaisalı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibi sahne aldı.
Usta öğreticilerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu, çocuklar çeşitli gösteriler yaptı.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Ali Çelik, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.