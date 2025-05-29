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        Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamı"na yeniden yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezası

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırılan sanığa, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:39
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        Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamı"na yeniden yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezası
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırılan sanığa, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanığın FETÖ'ye ait birçok ev ve yurtta kaldığını, örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığını ve bir dönem örgüt içinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "şehir dışı talebe mesulü" sıfatlarıyla faaliyette bulunduğunu belirtti.

        Savcı ayrıca, FETÖ'nün gizli haberleşme programlarını kullanan sanığın, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını anlattı.

        Sanığın 2008-2009 yıllarında 5 Hava Harp Okulu öğrencisinin mahrem sorumluluğunu yaptığını, örgütün tedbir kuralları kapsamında kod adı kullandığını ve FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğunu ifade eden savcı, F.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık F.Ö. savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 4 yıldır aranan F.Ö'yü merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalamış, yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüpheli 12 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Mart 2024'te görülen karar duruşmasında, sanık F.Ö. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapse çarptırılıp tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hükmü, "yasal ve yeterli olmayan sebeplerle takdiri indirim yapılmadığı" gerekçesiyle bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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