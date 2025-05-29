Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamı"na yeniden yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırılan sanığa, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanığın FETÖ'ye ait birçok ev ve yurtta kaldığını, örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığını ve bir dönem örgüt içinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "şehir dışı talebe mesulü" sıfatlarıyla faaliyette bulunduğunu belirtti.

Savcı ayrıca, FETÖ'nün gizli haberleşme programlarını kullanan sanığın, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını anlattı.