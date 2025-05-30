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        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:54
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        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
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        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

        Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs’ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün bulunması için başlatılan ve dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

        AFAD koordinesinde yürütülen arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 17'si dalgıç 69 personelle sürüyor.

        Kaybolan gencin yakınları, kıyıda bekleyerek ekiplerin arama çalışmalarını takip ediyor.

        Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs’ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, gölde kaybolan Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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