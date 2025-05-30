Adana'da bir kişi arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yoldaki yapım çalışmalarını durdurdu

Mahalle sakinleri de yaklaşık 6 aydır yolda oluşan toz nedeniyle pencerelerini dahi açamadıklarını ifade ederek sorunun çözümü için yardım istedi.

Yolun arazisinden geçtiğini ileri süren kişi, şikayetçi olmak üzere emniyete gitti.

Bunun üzerine mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin çalışmasını engellediği gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, arazisinden geçtiğini iddia ettiği yoldaki yapım çalışmalarını engelledi.

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