Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

        Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün bulunması için başlatılan ve dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

        AFAD koordinesinde yürütülen arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden aralarında dalgıçların da bulunduğu 75 personelle sürüyor.

        Kaybolan gencin yakınları, kıyıda bekleyerek ekiplerin arama çalışmalarını takip ediyor.

        Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, gölde kaybolan Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        Adana "gastronomi şehri" ünvanıyla turizmden aldığı payı artırmayı hedefliy...
        Adana "gastronomi şehri" ünvanıyla turizmden aldığı payı artırmayı hedefliy...
        Adana'da polis, kurbanlık satıcılarına hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı...
        Adana'da polis, kurbanlık satıcılarına hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı...
        Adana'da atıl evlerde yaşayan ailelere konteyner desteği
        Adana'da atıl evlerde yaşayan ailelere konteyner desteği
        Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında...
        Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında...
        Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında
        Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında
        Eşini odasında başından vurularak öldürülmüş halde buldu; tabanca bulunamad...
        Eşini odasında başından vurularak öldürülmüş halde buldu; tabanca bulunamad...