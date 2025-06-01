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        Vefat eden babasının 26 yıl görev yaptığı mahallenin muhtarı seçildi

        Adana'da 52 yaşındaki Şahin Yesin, kanser nedeniyle vefat eden babasının 26 yıl görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 18:22 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:22
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        Vefat eden babasının 26 yıl görev yaptığı mahallenin muhtarı seçildi
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        Adana'da 52 yaşındaki Şahin Yesin, kanser nedeniyle vefat eden babasının 26 yıl görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.

        Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle ve köy muhtarlıkları ile ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandık başına gidildi.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Gülpınar Mahallesi'nde de 73 yaşındaki muhtar Tahir Yesin'in 11 Nisan'da yaşamını yitirmesi nedeniyle seçim yapıldı.

        Vatandaşların Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan sandıkta oy kullandığı seçimde, tek aday olan Yesin'in oğlu Şahin Yesin muhtar oldu.

        Şahin Yesin, AA muhabirine, kanser nedeniyle vefat eden babasının 1999'dan itibaren muhtarlık yaptığını söyledi.

        Muhtarlıkta daha önce aza olarak görev aldığını dile getiren Yesin, "Görevin yabancısı değilim. Babamın yaptıklarının üzerine söylenebilecek bir şey yok. Mahalle halkı da bizlerin yapacağı hizmetleri görecektir. Halkımızın istediği yere kadar bu görevi sürdüreceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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