Adana'da iş kazasında mühendis ağır yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir mühendis, iş kazasında ağır yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir mühendis, iş kazasında ağır yaralandı.
Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan parça, makine mühendisi Ahmet B'ye (28) isabet etti.
Yaralanan Ahmet B, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet B, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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