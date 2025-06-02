Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yenidam Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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