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        Şarkıcı Sefo Adana'da konser verdi

        Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Sefo sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:06 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:06
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        Şarkıcı Sefo Adana'da konser verdi
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        Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Sefo sahne aldı.

        İsmet Atlı Şehir Stadyumu önünde sahne alan Sefo'nun konserinde, katılımcılar şarkılara eşlik etti.

        Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, vatandaşlara teşekkür ederek, bu özel günün birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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