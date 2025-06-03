Şarkıcı Sefo Adana'da konser verdi

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, vatandaşlara teşekkür ederek, bu özel günün birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.