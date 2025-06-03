Adana'da 11 milyon 687 bin 500 makaron ele geçirildi

İncelemede tütün doldurulmuş 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron bulan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçesindeki depo ile kamyonette arama yaptı.

Adana'da 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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