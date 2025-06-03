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        Adana'da 11 milyon 687 bin 500 makaron ele geçirildi

        Adana'da 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:25
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        Adana'da 11 milyon 687 bin 500 makaron ele geçirildi
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        Adana'da 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçesindeki depo ile kamyonette arama yaptı.

        İncelemede tütün doldurulmuş 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron bulan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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