Sağlık-Sen Adana Şubesinden AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına ziyaret

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına ziyarette bulundu.

Nennioğlu ve beraberindekiler, AK Parti Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti Adana İl Başkanlığını da ziyaret eden Nennioğlu ve beraberindekiler, İl Başkanı Tamer Dağlı, Başkan Yardımcısı Ayşe Aktürk ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve sendikanın genel merkezi tarafından hazırlanan 14 maddelik talep listesi hakkında bilgilendirme yapıldı.