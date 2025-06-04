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        Sağlık-Sen Adana Şubesinden AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına ziyaret

        Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:37
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        Sağlık-Sen Adana Şubesinden AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına ziyaret
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        Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına ziyarette bulundu.

        Nennioğlu ve beraberindekiler, AK Parti Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

        AK Parti Adana İl Başkanlığını da ziyaret eden Nennioğlu ve beraberindekiler, İl Başkanı Tamer Dağlı, Başkan Yardımcısı Ayşe Aktürk ile bir araya geldi.

        Ziyaretlerde, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve sendikanın genel merkezi tarafından hazırlanan 14 maddelik talep listesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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