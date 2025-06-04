Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa dava

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen tutuksuz sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz H.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği kayıtlarının tespit edildiğine yer verildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre sanık H.C'nin banka hesabına, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.B. tarafından 8 bin 200 lira gönderildiğinin tespit edildiğini ve bu paranın H.C. tarafından çekilerek örgüt üyelerine ulaştırıldığı ve cep telefonunda örgütsel görüşme ve yazışmaların saptandığı bilgisi iddianamede yer aldı.