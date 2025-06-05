Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı

Sanıkların olaydan bir gün önce Kavak'ın iş yerinin çevresinde keşif yaptıkları belirtilen iddianamede, K.Ç'nin kullandığı motosikletteki İ.E'nin tabancayla Kavak'ı öldürdüğü ifade edildi.

İddianamede, hakkında ayrı soruşturma yürütülen firari İ.E'nin (16), Kavak'ı öldürmek için sanıklarla anlaştığı, olayda kullanılan tabanca ve motosikleti R.Y. ve K.Ç'den temin ettiği anlatıldı.

Sucuzade Mahallesi'ndeki sokakta 2 Eylül 2024'te Erol Kavak'ın (43) motosikletten açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan A.T, D.D, K.Ş, M.B.D. ve R.Y. ile firari K.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

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