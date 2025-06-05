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        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5'i tutuklu, 1'i firari 6 sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:54
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        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5'i tutuklu, 1'i firari 6 sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Sucuzade Mahallesi'ndeki sokakta 2 Eylül 2024'te Erol Kavak'ın (43) motosikletten açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan A.T, D.D, K.Ş, M.B.D. ve R.Y. ile firari K.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede, hakkında ayrı soruşturma yürütülen firari İ.E'nin (16), Kavak'ı öldürmek için sanıklarla anlaştığı, olayda kullanılan tabanca ve motosikleti R.Y. ve K.Ç'den temin ettiği anlatıldı.

        Sanıkların olaydan bir gün önce Kavak'ın iş yerinin çevresinde keşif yaptıkları belirtilen iddianamede, K.Ç'nin kullandığı motosikletteki İ.E'nin tabancayla Kavak'ı öldürdüğü ifade edildi.

        İddianamede, sanıkların eylem ve fikir birliğiyle hareket edip cinayeti tasarladıkları kaydedildi.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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