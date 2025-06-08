Saimbeyli Kaymakamı Açar, Obruk Şelalesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı
Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı.
Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı.
Ziyaretçilerle sohbet eden Açar, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Açar, bayram sevincini Obruk Şelalesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıklarını belirtti.
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