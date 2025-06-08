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        Saimbeyli Kaymakamı Açar, Obruk Şelalesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:48 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:48
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        Saimbeyli Kaymakamı Açar, Obruk Şelalesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı
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        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı.

        Ziyaretçilerle sohbet eden Açar, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Açar, bayram sevincini Obruk Şelalesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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