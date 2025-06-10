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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:58
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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.E. (24) ile maktul Fesih Koyun'un annesi Gülü, babası Mehmet Tahir Koyun ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.E, olay günü kız kardeşi M.E. ile arkadaşı K.B'nin evine gittiğini belirtti.

        Olaydan bir gün önce G.T'nin boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı K.B. ile tartıştığını ve bacağından yaralandığını anlatan S.E, G.T'yi hastaneye aynı mahallede oturan Fesih Koyun'un götürdüğünü belirtti.

        Arkadaşı K.B. ile kapı önünde oturduğu sırada G.T. ve Fesih Koyun'un hastaneden geldiğini ifade eden S.E, şöyle konuştu:

        "K.B'ye içeri geçmesini ve bir tatsızlık çıkarmamasını söyledim. G.T'nin koluna girip içeri geçirdikten sonra Fesih Koyun'a yardımcı olduğu için teşekkür ettim. G.T. ise bana 'Fesih'i içeri davet et kahve içsin' dedi. Ben de 'kız kardeşim de burada yabancı bir kişiyi davet etmeyelim geç oldu' dedim. Bu sırada maktul bana 'burası G.T'nin evi sana ne oluyor sen kimsin' dedi. Ben de maktule 'çek git buradan' dedim. Maktul bu sırada odunluktan bir odun alarak bana saldırdı ve küfretti. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartıp rastgele salladım. Maktulü öldürme kastım yoktu. Olay sonrası Fesih Koyun'u hastaneye ben götürdüm."

        Maktul Fesih Koyun'un babası Mehmet Tahir ve annesi Gülü Koyun ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanık S.E'nin kız kardeşinin G.T'nin evinde bulunması sebebiyle maktul Fesih Koyun'un eve girmesine izin vermediği için kavga çıktığını belirtti.

        Kavgada S.E'nin, Fesih Koyun'u hayati öneme sahip göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti de "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanık S.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 16 Ağustos 2022'de tartışma yaşadığı 39 yaşındaki Fesih Koyun'u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.E. sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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