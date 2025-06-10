Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.E. (24) ile maktul Fesih Koyun'un annesi Gülü, babası Mehmet Tahir Koyun ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.E, olay günü kız kardeşi M.E. ile arkadaşı K.B'nin evine gittiğini belirtti.

Olaydan bir gün önce G.T'nin boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı K.B. ile tartıştığını ve bacağından yaralandığını anlatan S.E, G.T'yi hastaneye aynı mahallede oturan Fesih Koyun'un götürdüğünü belirtti.

Arkadaşı K.B. ile kapı önünde oturduğu sırada G.T. ve Fesih Koyun'un hastaneden geldiğini ifade eden S.E, şöyle konuştu:

"K.B'ye içeri geçmesini ve bir tatsızlık çıkarmamasını söyledim. G.T'nin koluna girip içeri geçirdikten sonra Fesih Koyun'a yardımcı olduğu için teşekkür ettim. G.T. ise bana 'Fesih'i içeri davet et kahve içsin' dedi. Ben de 'kız kardeşim de burada yabancı bir kişiyi davet etmeyelim geç oldu' dedim. Bu sırada maktul bana 'burası G.T'nin evi sana ne oluyor sen kimsin' dedi. Ben de maktule 'çek git buradan' dedim. Maktul bu sırada odunluktan bir odun alarak bana saldırdı ve küfretti. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartıp rastgele salladım. Maktulü öldürme kastım yoktu. Olay sonrası Fesih Koyun'u hastaneye ben götürdüm."