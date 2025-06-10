Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla olayın şüphelisinin kimliğini tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydeniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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