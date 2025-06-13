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        Vali Köşger, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:18
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        Vali Köşger, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Köşger mesajında, Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne uzanan şanlı geçmişiyle, milletin huzur ve güvenliği için her koşulda kararlılıkla görev yaptığını belirtti.

        Jandarma Teşkilatının gücünü yasalardan, desteğini aziz milletten aldığını ve devletin en köklü ve güvenilir kurumlarından biri olduğunu kaydeden Köşger, şu ifadeleri kullandı:

        "Jandarma Teşkilatımız, sadece kolluk hizmetleriyle değil, terörle mücadeleden kaçakçılıkla mücadeleye, trafik güvenliğinden doğal afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerine kadar çok geniş bir yelpazede görev ifa ederek vatandaşlarımızın yanında olduğunu her fırsatta göstermektedir. Vatan sevgisini şiar edinmiş, görev bilinci yüksek, hukuka ve insan haklarına bağlı, vatandaşlarımızla iç içe olan jandarma mensuplarımız, modern donanımları ve kendilerini sürekli geliştirmeye yönelik anlayışlarıyla yalnızca bugünümüzün değil, geleceğimizin de güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir yapıya sahiptir."

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