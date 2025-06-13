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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:29
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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        İslam Mahallesi'nde İrfan İnce'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın sırasında İnce ve eşinin, komşularının yardımıyla evden çıkabildiği belirtildi.

        Soğutma çalışması da yapılan evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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