Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışması da yapılan evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İslam Mahallesi'nde İrfan İnce'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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