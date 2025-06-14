Adana'da jandarma ekipleri tarihi Varda Köprüsü'ne pankart astı

"Jandarma vatanın her yerinde, milletin emrinde. Jandarma 186 yaşında" ve "Jandarma 186 yıldır vatanın bekçisi, milletin güvencesi" yazılı pankartların asıldığı köprüden, 2 jandarma personeli sis bombası eşliğinde halatla indi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Teşkilatın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 1912'de Almanlar tarafından taştan çelik örme tekniğiyle yapılan, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki Varda Köprüsü'ne pankart astı.

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