Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yüksekören Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 01 RB 504 plakalı otomobil ile 01 Y 4609 plakalı otomobil çarpıştı.

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