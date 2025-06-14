Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yüksekören Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 01 RB 504 plakalı otomobil ile 01 Y 4609 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada yaralanan B.Ş, E.H, E.Y.Ş ve G.A'yı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
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