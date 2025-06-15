Adana'da minibüsün çarptığı yaya, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde 2 Haziran'da Y.E.Ç. (29) yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim K'ye (65) çarptı.

Kazada ağır yaralanan İbrahim K, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İbrahim K, tüm müdahalelere rağmen kazadan 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.E.Ç. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kaza anı ve sürücünün kendisini uyaran yolcuyla konuşması kamerada

Kazadan saniyeler önce sürücü Y.E.Ç'nin hızlı gittiği gerekçesiyle kendisini uyaran bir yolcuya, "Dedim ki herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin. Ben içindeki canlıdan sorumluyum. Sen keyfine bak." diyerek seslenmesi ve ardından minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim K'ye çarpması araç kamerasınca görüntülendi.