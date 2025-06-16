Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 420 tabanca ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen bir grubu takibe aldı.

KOM ekipleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğüyle de irtibat kurarak çok sayıda silahın bulunduğu değerlendirilen seyir halindeki tırın peşine düştü.

Bunun üzerine ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Ceyhan ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Tırın kasasında yüklü traktörü ve tarım aletini inceleyen ekipler, çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 420 tabanca ele geçirdi.

Bunun üzerine tırın sürücüsü H.E. (36) ve yanındaki A.E. (20) gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bu kişilerle bağlantılı oldukları belirlenen A.E. (22) Şırnak'ta, M.D. (24) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.