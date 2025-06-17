Adana'da husumetlisini bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki İ.B'nin olay günü mahallede bulunan bir markete gittiği ve bu sırada sanıkla karşılaştığı belirtildi.

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