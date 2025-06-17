Seyhan Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan oldu

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan kazandı.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Halil Çağdaş Kaya'nın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Kaya, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda belediye başkan vekilinin seçileceğini söyledi.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Hasibe Akkan'ı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tunç'u aday gösterdi.

Akkan ve Tunç, seçim öncesi birbirini tebrik etti.

Daha sonra yapılan oylamanın ilk iki turunda, adaylardan biri üyelerin üçte ikisinin oyunu alamadı ve seçim 3. tura gitti. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, 45 oyun 28'ini Akkan, 17'sini Tunç aldı.

Seçimi kazanan Hasibe Akkan, yaptığı açıklamada, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Vekaletin bilincinde olduğunu belirten Akkan, "Seyhan'da asla pasif bir vekillik olmayacak. Aktif bir şekilde tüm işleri ve hizmetleri üstüne koyarak, Oya Başkanımız gelene kadar çalışacağıma söz veriyorum." dedi.