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        Seyhan Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan oldu

        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:57 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:57
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        Seyhan Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan oldu
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        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan kazandı.

        Seyhan Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Halil Çağdaş Kaya'nın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

        Kaya, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda belediye başkan vekilinin seçileceğini söyledi.

        Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Hasibe Akkan'ı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tunç'u aday gösterdi.

        Akkan ve Tunç, seçim öncesi birbirini tebrik etti.

        Daha sonra yapılan oylamanın ilk iki turunda, adaylardan biri üyelerin üçte ikisinin oyunu alamadı ve seçim 3. tura gitti. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, 45 oyun 28'ini Akkan, 17'sini Tunç aldı.

        Seçimi kazanan Hasibe Akkan, yaptığı açıklamada, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

        Vekaletin bilincinde olduğunu belirten Akkan, "Seyhan'da asla pasif bir vekillik olmayacak. Aktif bir şekilde tüm işleri ve hizmetleri üstüne koyarak, Oya Başkanımız gelene kadar çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

        CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da seçimi kazanmalarından dolayı açıklama yaptı.

        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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