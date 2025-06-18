Adana'da tartıştığı babasını tüfekle ağır yaralayan sanığa 14 yıl 4 ay hapis

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evde tartıştığı babasını tüfekle ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K. (23) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanık ile babası M.K'nin bilinmeyen nedenle tartıştığını belirtti.

M.K'nin tartışma sırasında oğluna küfrettiğini anlatan savcı, sanığın da evde bulunan tüfekle ateş ederek babasını hayati tehlike geçirecek nitelikte omzundan ağır yaraladığını belirtti.

Sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ve eylemi neticesinde babasında kemik kırığının oluştuğunu ifade eden savcı, E.K'nin "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.K, tartışma sırasında babasının kendisini darbettiğini öne sürerek, "Tüfeğin çalıştığını dahi bilmiyordum. Tüfeği elime aldığımda aniden patladı. Kasıtlı olarak ateş etmedim. Babam bu şekilde yaralandı. Kasıtlı bir eylemim yoktur. Babamı öldürme amacım olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.