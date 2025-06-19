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        Adana'da park halindeki otomobilin kapılarını çalan zanlı tutuklandı

        Adana'da park halindeki bir otomobilin kapılarını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:13 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:13
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        Adana'da park halindeki otomobilin kapılarını çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'da park halindeki bir otomobilin kapılarını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

        Kentte görev yapan gazeteci Şehmus Baysal, 01 SC 722 plakalı otomobilini onarım için merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir oto tamircisine bıraktı.

        Tamirhanenin önünde duran aracın sağ ön ve arka kapıları 15 Haziran'da gece saatlerinde çalındı.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, tamirhanenin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak aracın kapılarını çalan kişinin kimliğini tespit etti.

        Hırsızlık şüphelisi Suat Ö, ikametine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan iki kapı da şüphelinin evinde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Suat Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Aracın sahibi Şehmus Baysal, olay yerinde gazetecilere, tamircinin kendisini telefonla arayıp aracının kapılarının çalındığını haber verdiğini ancak bunun bir şaka olduğunu düşünerek telefonu kapattığını söyledi.

        Bir gün sonra polislerin kendisini arayıp aracının kapılarının bulunduğunu bildirmesi üzerine olayın gerçek olduğunu anladığını ifade eden Baysal, "Bunun üzerine emniyete giderek kapıları teslim aldım. Arkadaşlarım aracımın kapılarının çalınmasına inanmadı. Bunun bir şaka olduğunu düşündüler. İlk başta ben de öyle düşünüyordum ama maalesef gerçekti." dedi.

        Baysal, aracının kapılarının bulunmasına sevindiğini belirterek polislere teşekkür etti.

        Öte yandan, şüphelinin minibüsle olay yerine gelip park halindeki aracın kapılarını sökmesi ve kullandığı araca yükleyerek uzaklaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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