Adana'da "Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Yerel Basının Etkisi" semineri düzenlendi

Adana'da, "Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Yerel Basının Etkisi" semineri gerçekleştirildi.

Adana Valiliği tarafından yürütülen "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" kapsamında Müze Kompleksi'nde seminer düzenlendi.

Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan ve Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz'un konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, yerel basının kalkınmaya etkisi ile kaliteli içerik üretimi konuları ele alındı.

Uluğtürkan, sunumunda, yerel basının kalkınmanın önemli ayaklarından biri olduğunu belirtti.

Yerel basının görevlerini anlatan Uluğtürkan, şöyle konuştu:

"Yerel basın aslında, bulunduğu şehirde kalkınmanın ana unsurlarından bir tanesi. Şehirde kalkınma deyince aklımıza hangi unsurlar geliyor? Belediyeler, sanayi odaları, ticaret odaları, borsalar, kalkınma ajansları… Bunlar şehirlerin ekonomik dinamikleri. Bana göre yerel basının üç temel görevi var. Bilgi verir, denetler ve toplumsal hafızayı oluşturur. Denetlenmeyen bir kalkınma aktörü sağlıklı olamaz. Biz yerel yönetimleri eleştirirken, sanayi ve ticaret odalarının daha etkin çalışmaları için haberler üretirken aslında yerel kalkınmaya, yerel dinamiklere destek olmuş oluyoruz. Bu nedenle işimizi düzgün şekilde ve ciddi yapmalıyız."