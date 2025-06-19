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        Adana'da "Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Yerel Basının Etkisi" semineri düzenlendi

        Adana'da, "Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Yerel Basının Etkisi" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:24 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:26
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        Adana'da "Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Yerel Basının Etkisi" semineri düzenlendi
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        Adana'da, "Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Yerel Basının Etkisi" semineri gerçekleştirildi.

        Adana Valiliği tarafından yürütülen "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" kapsamında Müze Kompleksi'nde seminer düzenlendi.

        Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan ve Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz'un konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, yerel basının kalkınmaya etkisi ile kaliteli içerik üretimi konuları ele alındı.

        Uluğtürkan, sunumunda, yerel basının kalkınmanın önemli ayaklarından biri olduğunu belirtti.

        Yerel basının görevlerini anlatan Uluğtürkan, şöyle konuştu:

        "Yerel basın aslında, bulunduğu şehirde kalkınmanın ana unsurlarından bir tanesi. Şehirde kalkınma deyince aklımıza hangi unsurlar geliyor? Belediyeler, sanayi odaları, ticaret odaları, borsalar, kalkınma ajansları… Bunlar şehirlerin ekonomik dinamikleri. Bana göre yerel basının üç temel görevi var. Bilgi verir, denetler ve toplumsal hafızayı oluşturur. Denetlenmeyen bir kalkınma aktörü sağlıklı olamaz. Biz yerel yönetimleri eleştirirken, sanayi ve ticaret odalarının daha etkin çalışmaları için haberler üretirken aslında yerel kalkınmaya, yerel dinamiklere destek olmuş oluyoruz. Bu nedenle işimizi düzgün şekilde ve ciddi yapmalıyız."

        Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz da Adana’nın güçlü yönlerini tanıtacak kaliteli içeriklerin yaygınlaşmasını sağlamak ve kentin kültürel, ekonomik ve turistik potansiyelinin daha iyi tanıtılması konusunda sunum yaptı.

        "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" kapsamında etkinlikler yarın da devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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