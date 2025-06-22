Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu.
Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde, dün oyun oynarken suya düşen bisikletini çıkarmak için sulama kanalına girdikten sonra kapıldığı akıntıda kaybolan Suriye uyruklu Feryat Nasır'ı (11) bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Nasır'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Feryat Nasır, Sümbül Caddesi'nde oyun oynarken suya düşen bisikletini çıkarmak amacıyla sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapılmıştı. Bu sırada kardeşinin suda çırpındığını gören Beşir Nasır (13), sulama kanalına atlamıştı.
Suda çırpınan iki kardeşten Beşir'i bölgedeki vatandaşlar sudan çıkarmıştı, Feryat ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.
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