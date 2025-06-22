Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Suda çırpınan iki kardeşten Beşir'i bölgedeki vatandaşlar sudan çıkarmıştı, Feryat ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde, dün oyun oynarken suya düşen bisikletini çıkarmak için sulama kanalına girdikten sonra kapıldığı akıntıda kaybolan Suriye uyruklu Feryat Nasır'ı (11) bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

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