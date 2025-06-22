Adana'da yüzmek için göle giren kişi boğuldu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısından göle giren Suriye uyruklu Cafer Hacı Muhammed (23), bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polislerin göldeki incelemesinde gencin cansız bedeni bulundu.
Sudan çıkarılan Muhammed'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölen gencin yakınları gözyaşı döktü.
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